NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en el condado de El Bronx manifestaron agradecer al alcalde Eric Adams su decisión de enviar mil policías al condado que patrullarán las diferentes vías para la seguridad de sus residentes, debido a los múltiples actos de violencia que han venido ocurriendo en los últimos días.

Los quisqueyanos especifican que con la medida el ejecutivo municipal protege, defiende e implementa el orden en el condado para evitar que padres de familias, trabajadores, jóvenes, ancianos, mujeres y estudiantes sean víctimas de delincuentes y que personas desaprensivas sigan provocando muertes, heridas y golpeaduras contra ciudadanos.

Especifican que El Bronx, con una población de 1,472,654 habitantes, entre ellas más de 500 mil dominicanos, la etnia de mayor presencia en el condado, la protección de Adams viene a favorecerlos más que cualquier otra raza, por ser mayoría.

El Bronx es el único distrito de NYC con una mayoría hispana. Destacan que los hispanos representan 806,463 (54.8%); los afroamericanos 419,393 (28.5%); blancos 130,796 (8.9%); y los asiáticos 67,766 (4.6%).

Puedes leer: Alcalde Eric Adams impulsa «Triple Limpieza» en NYC

Un alcalde protege a los ciudadanos implementando y abogando por estrategias, políticas y programas para la prevención de la violencia, amenazas y la respuesta a crisis, movilizando recursos, en este caso la policía, comprometiéndose con la comunidad y trabajando para lograr soluciones sostenibles, como lo ha venido haciendo Adams, indican en documento.

Establece la prevención para combatir el odio y el extremismo, comprendiendo las amenazas y trabajando con organizaciones comunitarias; además, señaló que está dispuesto a reunirse con miembros de las pandillas.

Los datos del NYPD muestran que, hasta hace una semana, 215 personas han recibido disparos en El Bronx en lo que va de año, un total que no incluye varios tiroteos ocurridos desde entonces, algunos de ellos mortales.

Esto representa una disminución del 23,5 % con respecto al mismo periodo del año pasado, cuando 281 personas recibieron disparos.

Los quisqueyanos reiteran su apoyo a Adams por demostrar que ha venido y sigue trabajando a favor de las comunidades en los diversos distritos de la Gran Manzana, exhortando a otras etnias apoyarlo también.

Entre los que afirmaron apoyar a Adams, figuran comerciantes, comunitarios, amas de casas, padres de familias, estudiantes y vendedores ambulantes, entre otros. Son ellos Andrés Suárez, Marcos de Jesús, William Báez, Ernesto Contreras, Isabel de Hernández, Miguelina Torres y Francisco Rojas.

Asimismo, Héctor Luna, David Espinosa, Hugo Marmolejos, Lucia López, Sigfredo Calcaño, Juan de Dios Liberato, Aurelio T. Reyes, Pascual Ortiz, Nancy Rivera, Feliciano del Orbe, Ismael Lluberes, Anthony Méndez, Julián Sánchez y Rodolfo Guzmán, entre otros.