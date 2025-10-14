Buenos Aires.– El presidente de Argentina, Javier Milei, entregó este martes a su par estadounidense, Donald Trump, una carta enviada por las familias de los rehenes argentinos liberados por el grupo islamista Hamás, en la que agradecen su «liderazgo» y «fortaleza» durante la mediación en el conflicto en Gaza.

En la misiva, los familiares de Eitan Horn y de los hermanos David y Ariel Cunio, quienes fueron secuestrados durante el ataque al kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, afirman:

«Usted nos devolvió a nuestra familia. Nos devolvió la fe en la vida. Por eso, llevaremos su nombre en nuestros corazones para siempre.»

La carta, entregada durante el encuentro entre Milei y Trump en Washington, resalta que la actuación del expresidente mostró «cómo luce el verdadero liderazgo, guiado por valores, convicción y compasión», y afirma que su intervención «será recordada por generaciones».

Quizas te interese: EE.UU. lanza ataque contra embarcación frente a Venezuela; Trump anuncia seis muertos

Además del agradecimiento, el texto incluye un pedido concreto: continuar los esfuerzos para recuperar los cuerpos de rehenes fallecidos que aún permanecen en Gaza, entre ellos el del argentino Lior Rudaeff.

Los familiares también expresaron su gratitud a Milei por su acompañamiento a las familias y su apoyo constante en el proceso.

Durante una declaración conjunta antes del almuerzo compartido entre ambos equipos de Gobierno en la Casa Blanca, Milei calificó de «gran logro» el papel de Trump en Medio Oriente, destacando la liberación de los 20 rehenes que aún estaban con vida en Gaza.



Los tres ciudadanos argentinos forman parte del grupo de 20 personas liberadas este lunes, como parte del acuerdo entre Israel y Hamás, que además incluyó la excarcelación de 1.968 presos palestinos.

David Cunio fue secuestrado junto a su esposa Sharon Aloni Cunio y sus hijas mellizas de tres años, Yuli y Emma, quienes fueron liberadas en un intercambio anterior.

Ariel Cunio fue tomado como rehén junto a su pareja, Arbel Yehud, liberada en febrero de 2025, mientras que Eitan Horn fue capturado con su hermano Lair, quien también recuperó su libertad este año.