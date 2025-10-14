Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, informó que fuerzas estadounidenses realizaron un ataque mortal contra una embarcación en aguas internacionales cerca de la costa de Venezuela, con el propósito de desmantelar una supuesta red de narcotráfico vinculada a organizaciones terroristas.

El mandatario compartió un video y un mensaje en su cuenta de Truth Social, destacando que la operación se efectuó bajo sus facultades como Comandante en Jefe, resultando en la muerte de seis presuntos narcoterroristas a bordo, sin que ninguna fuerza estadounidense sufriera bajas.

En una conferencia de prensa en Washington, Trump reiteró que el barco transportaba grandes cantidades de drogas y que la acción no necesitó autorización adicional del Congreso.

Por ahora, el Pentágono no ha precisado detalles sobre el tipo de embarcación ni la nacionalidad de los fallecidos, ni ha presentado evidencia pública sobre el cargamento o los vínculos terroristas. Fuentes militares citadas por Reuters señalaron que la operación, ejecutada en la jurisdicción del Comando Sur (USSOUTHCOM), fue “quirúrgica y limitada”.