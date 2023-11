Milei: Llora por ti Argentina

Con el triunfo de los indecisos acaba de ganar la presidencia de Argentina Javier Milei, un hecho catalogado como “un triunfo de la ultraderecha mundial”.

Milei me había llamado mucho la atención por sus excentricidades, motivo de burla de cientos de cómicos a nivel mundial, y de gran curiosidad. El último video que revisé vi que denunciaba que no podía hablar porque una multitud detrás del escenario lo impedía, pero no había nadie. Provocó que la prensa especulara sobre su esquizofrenia.

Milei cría mastines, más bien los clona, y dice tener una vidente para hablar con ellos, ya que Dios se comunica con él vía sus perros.

Al margen de estas “excentricidades”, lo que importa es que ha ganado las elecciones en un país con fama de culto, con una reina y un Papa, y desde luego el revolucionario más famoso del mundo: Che.

Y una se pregunta: ¿Qué está sucediendo en el mundo que en USA un maniático narcisista como Trump logra acceder a la presidencia manipulando el odio y racismo de la clase más pobre, los blancos “red necks” de la mitad de Estados Unidos, que entiende que sus fracasos no se deben a que no estudiaron, o que no tienen hábitos de inserción en el mercado laboral moderno, sino a la angurria de los demás; un político que se atreve a solicitar que asalten el Congreso ¡de los Estados Unidos! y aun anda libre y amenaza con retornar al poder.

¿Qué esta pasando en el mundo que en Ucrania el pueblo elige a un cómico, bailarin y actor, que ha hecho del mundo su escenario?.

Milei, como Trump, está lleno de teorías conspirativas. Afirma que sus líderes son Bolsonaro y Trump y, para vergüenza de Israel, que USA e Israel los únicos países que respeta.

Afirma que el cambio climático es una “patraña socialista”, y que va a resolver la inflación, tercera más alta del mundo, la cual provoca que dos de cada cinco argentinos viva en la pobreza, disolviendo el Banco Central y dolarizando la economía.

Plantea que limitara la salud publica al sistema de seguros (lo cual solo beneficia a los Bancos) y la educacion a un sistema de “vouchers” sin que nadie lo entienda.

Auto declarado Gurú del “sexo tántrico” y promotor de los más duros ataques contra el Papa, este “león” por la cabellera que exhibe, apenas tiene 53 años, es “economista”, acaba de ganar las elecciones en su país con un 60% de los votos, y lo que importa es que ya sea por desidia, o cansancio, la Argentina ha optado por lo incierto.

Por eso digo: Hoy lloro por ti Argentina.