Buenos Aires.– El presidente argentino, Javier Milei, expresó este miércoles su apoyo a que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz, tras el reciente acuerdo alcanzado entre Israel y Hamas que contempla la liberación de rehenes y la retirada parcial de fuerzas de Gaza.

A través de sus redes sociales, Milei celebró los resultados del pacto y anunció que firmará la candidatura de Trump al Nobel. “Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!”, escribió el mandatario argentino.

El acuerdo establece la liberación de 20 rehenes con vida en las próximas 72 horas, seguido de la liberación de hasta 47 personas más, vivas o fallecidas, capturadas durante el ataque del 7 de octubre de 2023. A cambio, Israel iniciará el retiro de zonas estratégicas de Gaza como primer paso hacia un proceso de paz más amplio.

Aunque Milei respalda la nominación, la decisión final depende del Comité Noruego del Nobel, que regula la presentación de candidaturas. Trump ha sido propuesto en ocasiones anteriores por legisladores y organizaciones internacionales, aunque expertos consideran baja la probabilidad de que reciba el premio este año.

El respaldo de Milei generó opiniones divididas: mientras algunos celebran la postura ideológica y el apoyo al acuerdo de paz, otros critican la anticipación de la exaltación de Trump, dado que el pacto aún se encuentra en fase inicial. Analistas señalan que el gesto también puede ser parte de la estrategia de Milei para consolidar su imagen internacional dentro del espectro conservador-liberal.