A partir de enero, los militares dominicanos no pagarán pasaje en el transporte público masivo, así lo dispuso el presidente Luis Abinader, decisión que el Gobierno asegura impactará de manera positiva “los bolsillos” de los miembros de las Fuerzas Armadas.

La información fue ofrecida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, durante el tradicional almuerzo del mandatario con militares con motivo de la Navidad, evento realizado en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa.

“Por instrucciones del señor Presidente, a partir de enero los miembros de las Fuerzas Armadas podrán utilizar de manera gratuita los medios de transporte del sistema de transporte masivo del país, incluyendo el Metro de Santo Domingo y el Teleférico”, manifestó el oficial en su declaración.

El presidente Luis Abinader durante el almuerzo que ofreció este sábado a los militares en el salón Independencia del Ministerio de Defensa en ocasión de las festividades navideñas.

En tal sentido, Fernández Onofre expresó que esa medida constituye un beneficio significativo que ayudará a la economía del personal militar, tras reafirmar las políticas de apoyo impulsadas por el Gobierno en favor de los soldados.

En el almuerzo navideño asistieron 1,500 alistados, entre ellos generales, subalternos, alistados, asimilados y personal civil, quienes compartieron un ambiente de confraternidad que reafirma la unidad, la moral institucional y el firme compromiso del Ministerio de Defensa (Mide) con el bienestar de todos sus miembros.

UASD

Previo a esa actividad, Abinader estuvo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde participó en la clausura del XIX Congreso de la organización, organizado por la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD).

Allí, aprovechando el escenario, el presidente de ese gremio sindical, Jacobo Ramos, resaltó los aumentos salariales aprobados en el Comité Nacional de Salarios, los cuales asegura se lograron por la mediación del gobernante.

“Reconocemos al presidente Luis Abinader, quien ha impulsado desde la Presidencia de la República el aumento de salarios y la mejora del salario real en los últimos cinco años”, expuso el dirigente sindical.

De su lado, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, recordó que el 1 de mayo de 2021, en plena pandemia de la covid-19, Abinader se convirtió en el primer mandatario en asistir a un encuentro con trabajadores durante la conmemoración del Día Internacional del Trabajo.