Santo Domingo.- Con una inversión directa que supera los RD$220 millones en proyectos sociales entre 2020 y 2025, y el sostenimiento de más de 30,000 empleos directos e indirectos, el sector minero formal dominicano está redefiniendo su aporte al desarrollo nacional, bajo la premisa de que «la verdadera riqueza no es la que se extrae, sino la que permanece en la gente».

Con este mensaje central, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE) presentó su balance del año 2025 y su visión para 2026, en un encuentro con medios donde se presentó la campaña «La minería nos mueve».

Esta campaña busca educar y evidenciar el compromiso del sector con un modelo de minería moderna, responsable y sostenible, cuyo principal indicador es el legado de prosperidad en las comunidades.

Gremio fortaleza

El gremio destacó que, aunque la fortaleza económica del sector es innegable —con aportes al fisco que superaron los RD$20,000 millones entre enero y julio de 2025 y exportaciones por más de US$1,043 millones—, la métrica del éxito es el impacto humano directo.

«Esos logros no son estadísticas. Son rostros, son nombres, son sueños cumplidos», expresó Pedro Esteva, presidente de CAMIPE.

Cuando una madre puede llevar a su hijo a la escuela sin cruzar un río, o una joven recibe su primera beca universitaria, “entendemos qué significa realmente la riqueza que permanece«.

Inversión social

Esteva explicó que los fondos destinados a inversión social han permitido que más de 10,000 dominicanos reciban atención médica gratuita y que 140 familias dejen atrás los pisos de tierra.

¿Qué impacto tiene la minería en la educación y el medio ambiente?

El pilar más importante, según la Cámara, es la educación. El sector ha financiado 1,200 becas universitarias, 1,700 capacitaciones técnicas y apoyado la formación de más de 8,100 dominicanos a través de la Iniciativa Empresarial de Educación Técnica.

La campaña «La minería nos mueve» articula esta visión: una industria que usa su poder económico para impulsar salud, infraestructura y educación.

También se destacó la preservación ambiental, incluyendo la siembra de 70,000 árboles, la protección de cuencas hídricas y planes de gestión como el del Río San Juan, la presa de Sabaneta, y proyectos de recuperación de las cuencas de los ríos Sin y Arroyo Toro.

La minería responsable se basa en la planificación a largo plazo, con cada proyecto obligado a garantizar un Plan de Cierre que asegure la restauración del ecosistema.

¿Cuál es el marco regulatorio y las propuestas del sector?

Martín Valerio, director ejecutivo de CAMIPE, señaló que el marco minero dominicano se sostiene sobre cinco pilares:

equilibrio entre desarrollo y protección ambiental,

entre desarrollo y protección ambiental, razonabilidad fiscal ,

, eficiencia administrativa ,

, seguridad jurídica ,

, bien común.

CAMIPE enfatizó la necesidad de un nuevo marco regulatorio que asegure reglas claras y mecanismos para rendir cuentas del 5% destinado al desarrollo comunitario.

En 2025, el 51.9% de las exportaciones del país proviene del sector minero.

«Solo en el primer semestre aportamos más de RD$25 mil millones al fisco», dijo Valerio, destacando una reinversión de US$420 millones, equivalente a un crecimiento del 440%.