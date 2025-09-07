SANTO DOMINGO. — El Ministerio de Trabajo informó que, tras operativos de inspección en el sector construcción del Distrito Nacional, fueron paralizadas 15 obras por presentar condiciones que ponían en riesgo la integridad física de los trabajadores.

Durante las jornadas, realizadas en 41 empresas, los inspectores levantaron 380 actas: 304 apercibimientos (advertencias por incumplimientos) y 76 actas de infracción. Entre las deficiencias detectadas figuran:

Ausencia de comité mixto de seguridad y salud en los centros de trabajo.

en los centros de trabajo. Falta de señalización en áreas de riesgo.

en áreas de riesgo. No provisión de equipos de protección personal (EPP) adecuados.

(EPP) adecuados. Carencia de botiquines de primeros auxilios y extintores.

En materia laboral, los inspectores registraron incumplimientos del Código de Trabajo, entre ellos: ausencia de planilla de personal fijo o de su exhibición visible, irregularidades en la planilla de personal móvil u ocasional, nacionalización del trabajo, incumplimiento del pago del salario mínimo, falta de pago de vacaciones, omisión de salario extraordinario y ausencia del libro de visitas.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, subrayó la importancia de garantizar condiciones seguras en las obras y enfatizó que la prevención requiere equipamiento adecuado y protocolos de seguridad.

“Los trabajadores de la construcción y el entorno donde se levantan las edificaciones deben contar con medidas que eviten accidentes; usar los equipos necesarios es la forma más eficaz de proteger vidas”, afirmó.

La paralización de las 15 obras responde al mandato del Ministerio de Trabajo priorizar la salud y seguridad laboral.

Las actas levantadas quedarán a disposición de las instancias competentes para los trámites administrativos correspondientes; las infracciones detectadas pueden dar lugar a sanciones conforme a la normativa vigente.

El Ministerio de Trabajo hizo un llamado a empleadores, contratistas y supervisores a corregir de inmediato las deficiencias señaladas y a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y laborales, a fin de proteger a los trabajadores y evitar la continuidad de medidas administrativas.