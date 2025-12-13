Ministerio Público dice implicados en caso SeNaSa deben pagar sus atrocidades

Deben pagar por sus atrocidades consideró el Ministerio Público con relación a los imputados en el presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ya que presuntamente desfalcaron el Estado con más 15 mil millones de pesos realizaron operaciones irregulares con los procedimientos de salud.

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público consideró que la prisión preventiva como la medida de coerción es la más adecuada para aplicar en el caso de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros implicados en el entramado de corrupción que se benefició del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) en perjuicio de una entidad que brinda servicios sanitarios a millones de dominicanos, en especial a los de los estratos socioeconómicos más bajos de la población.

Puedes leer: Juez decidirá mañana si envía a prisión imputados presunto fraude SeNaSa

Será mañana a las 6:00 de la tarde cuando el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, pronunciará su decisión del conocimiento de medida de coerción de los implicados en el proceso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).