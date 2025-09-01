Santo Domingo.- La Policía Nacional informó que bajo la coordinación del Ministerio Público avanza en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de un conflicto social ocurrido la madrugada de este lunes en el sector Libertador de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, en el que tres reconocidos delincuentes resultaron muertos y otro herido por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con el reporte preliminar, los occisos son José Eduardo Ciprián Lebrón (a) Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (a) Toni Papeleta, de 47, quienes fallecieron a causa de múltiples heridas de bala en distintas partes del cuerpo. En tanto, José Adonis Pérez García, mayor de edad, recibe atenciones médicas en el hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Las investigaciones preliminares establecen que Ciprián Lebrón y Pérez García se desplazaban en una jeepeta negra por la calle Primera del barrio Libertador de Herrera, cuando fueron interceptados por dos hombres aún en proceso de identificación, quienes les dispararon.

En medio del ataque, Ovalles Martínez salió de su vivienda al escuchar los disparos y también fue alcanzado por los agresores, quienes emprendieron la huida. Santana Asencio resultó herido en el lugar y falleció camino al hospital.

Durante el proceso investigativo se han realizado distintas acciones, incluyendo levantamientos de cámaras y entrevistas a varias personas.

Evidencia colectada

En la escena, miembros de la Policía Científica colectaron 13 casquillos calibre 9mm como parte de las evidencias del proceso investigativo.

La Policía precisó que, al ser depurados en el Sistema de Planificación y Comando de Control (SPCC), los fallecidos figuran con múltiples registros delictivos.