San Francisco de Macorís, provincia Duarte. – La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Duarte impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos hombres acusados de abusar sexualmente de una adolescente de 13 años, en un hecho ocurrido en la comunidad Pueblo Nuevo, de este municipio.

Los imputados, identificados como Randy Batista, de 18 años, y Brahian Sterlin Liriano, de 19, deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el pasado 13 de agosto, cuando la víctima compartía con los acusados y otros adolescentes en la casa de una amiga, donde también se encontraban niñas de entre 11 y 15 años. El expediente señala que los imputados suministraron sustancias narcóticas a las menores y, tras perder el conocimiento, la adolescente fue agredida sexualmente en horas de la madrugada.

La investigación detalla que en el transcurso de los hechos, Liriano aprovechó que la víctima estaba inconsciente para tocarla, y que al despertar se encontraba en la casa del imputado y de otros jóvenes involucrados. Debido a la agresión, la adolescente tuvo que recibir asistencia médica en un hospital de la zona.

Los acusados fueron arrestados con orden judicial el pasado 22 de agosto en la comunidad Pueblo Nuevo y puestos a disposición de la justicia.

La fiscal titular de Duarte, Smaily Rodríguez, destacó la imposición de la medida como un paso en favor de la protección de los derechos de las víctimas, y aseguró que el Ministerio Público continuará profundizando las pesquisas.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Kelvin Pimentel, mientras que la decisión fue dictada por la jueza Josefina Nohemí Díaz Marte.

El hecho fue denunciado el 13 de agosto, alrededor de las 11:20 de la mañana, ante la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del Distrito Judicial de Duarte, coordinada por la fiscal Sandra Sierra Difó.

El Ministerio Público les imputa a los acusados la violación del artículo 396-C de la Ley 136-03, Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, que sanciona el abuso sexual.