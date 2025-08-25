Horror en Mao: hallan cadáver de joven dentro de un cubo

El caso se suma a la creciente preocupación ciudadana por los actos de violencia en la región

Santo Domingo- Consternación y horror sacuden al municipio de Mao, en la provincia Valverde, tras el hallazgo del cuerpo descuartizado de la joven Stephanie Guerrero, encontrado dentro de un cubo en el sector Los Restauradores.

El macabro descubrimiento fue posible gracias a la denuncia de moradores, quienes alertaron de inmediato a las autoridades. La escena provocó escenas de dolor entre vecinos y familiares, que no daban crédito a lo sucedido.

“Esto es algo que nunca pensamos vivir en nuestra comunidad. Estamos con el corazón roto y pedimos justicia”, expresó entre lágrimas una vecina, reflejando el sentimiento colectivo del sector.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones con el compromiso de dar con los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. El hecho ha generado alarma social y reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en toda la provincia Valverde.

Organizaciones comunitarias y residentes exigen que el caso no quede impune. “No queremos más violencia, queremos vivir tranquilos y que se respete la vida de nuestras mujeres”, reclamaron en medio de la vigilia que mantienen por la víctima.

Este crimen se suma a la creciente preocupación ciudadana por los actos de violencia en la región, dejando en Mao un doloroso capítulo donde hoy reinan el miedo y la tristeza.