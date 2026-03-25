Ministro chino de Exteriores urge a los países de Oriente Medio a «mantener la calma»

Pekín.- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, exhortó a los países de Oriente Medio a «mantener la calma» y «responder con racionalidad» a la situación causada en la región por la guerra de Irán, durante sendas llamadas telefónicas mantenidas el miércoles con sus homólogos de Egipto y Turquía.

Llamadas a la calma en Oriente Medio

Durante la llamada con el ministro egipcio de Exteriores, Badr Abdelaty, Wang reiteró que «la comunidad internacional debe promover activamente el diálogo entre las partes en conflicto» y subrayó el papel en este sentido del Consejo de Seguridad de la ONU, según un comunicado de la Cancillería china.

Las acciones del organismo, dijo, «deben contribuir a aliviar las tensiones y promover el diálogo, ayudando a prevenir la escalada del conflicto, y no deben dar licencia para el uso de la fuerza».

Wang manifestó, además, su apoyo al papel mediador de Egipto de cara a la reanudación de las conversaciones de paz y dijo que China «está dispuesta a seguir realizando esfuerzos constructivos en este sentido».

El representante egipcio, por su parte, expresó la «profunda preocupación» de su país por la situación, «en particular por el potencial de ataques contra la infraestructura energética, que podrían generar caos en toda la región», y se mostró dispuesto a «mantener una estrecha coordinación con China» para tratar de reducir las tensiones regionales.

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Diálogo con Turquía y Egipto

En la conversación con su par turco, Hakan Fidan, el jefe de la diplomacia china sostuvo que «los aciertos y errores» del conflicto están claros, a la vez que insistió en que, por la rapidez con que se está propagando la crisis en la región, la prioridad debe ser «promover el diálogo de paz y trabajar para lograr la desescalada».

Esta es la segunda ronda de conversaciones que mantiene Wang con sus homólogos de Oriente Medio, con los que ya habló cuando comenzó el conflicto a finales de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que Teherán ha respondido con oleadas de misiles y drones contra Israel y objetivos estratégicos en el Golfo.

Además de mantener bloqueado el Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del suministro mundial de crudo.

Gira diplomática de Zhai Jun

Ante la crisis, Pekín mandó a su enviado especial para Oriente Medio, Zhai Jun, a una gira por varios países de Oriente Medio, donde mantuvo contactos con representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait, Catar y Egipto, así como con el Consejo de Cooperación del Golfo y la Liga Árabe.