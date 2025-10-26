Los casos de cólera detectados en Haití han activado, como tiene que ser, la alerta sanitaria en República Dominicana.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, ha dado cuenta de las prevenciones que se han dispuesto para evitar que la enfermedad se propague a esta parte de la isla.

Si antes había regulaciones en los mercados binacionales, ahora tienen que extremarse para evitar que la zona fronteriza se convierta en correa de transmisión del brote.

Complace la precaución que han anunciado las autoridades para, sin alarmar a la población, prevenir que el cólera penetre al territorio por cualquier vía.

Todavía no se ha detectado ningún caso por estos predios, pero la vigilancia es fundamental, sobre todo en la vulnerable zona fronteriza.

Por ahora se ha hecho lo que se tenía que hacer, pero no se puede bajar la guardia, aunque la enfermedad no sea una calamidad humana.











