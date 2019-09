Santo Domingo.- El ministro de Salud dijo este miércoles que es normal que los hospitales, principalmente infantiles estén abarrotados de casos febriles, pero que no todos son dengue, ya que para esta época aparecen diversos virus.

No obstante, Rafael Sánchez Cárdenas expresó que continúan trabajando arduamente para disminuir la incidencia de esta enfermedad, por lo que seguirán las jornadas de movilización social y capacitación al personal de salud principalmente de centros de segundo nivel atención.

Aclaró que el abarrotamiento en los centros de salud también se debe a que muchos son referiros de clínicas privadas e incluso de hospitales que están en la obligación de atender los casos, pero prefieren enviarlos a los centros infantiles.

“Tenemos muchos casos de dengue, pero no podemos decir que todo el que llega a un hospital con fiebre tienen dengue, hay muchos otros virus como la gripe que para esta época se incrementa. Y no digo que el Robert Read no esté saturado, porque siempre lo ha estado, sino que debido al sistema de referencia de centros que debieran dar atención y no la están dando y lo que hacen es usar las ambulancias para trasladar a los pacientes.

El titular de Salud manifestó que el sistema de vigilancia epidemiológica es bastante eficiente y es a través de esta herramienta que se reportan los casos, tanto desde los centros públicos como privados por lo que hasta ahora es el principal medio de evidencia científica del cual hay que seguir las orientaciones- “porque no es la cantidad que diga yo o diga el otro” si no que es el instrumento idóneo para establecer la cantidad de casos.