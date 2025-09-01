Minostro Collado Inaugura calles en la comunidad de Valedor en Sosúa, con una inversión de más de RD$95 millones.

Sosúa.- El ministro de Turismo, David Collado, exhortó a la ciudadanía de la provincia de Puerto Plata a proteger y defender sus destinos turísticos como un patrimonio de todos, advirtiendo que cada noticia negativa puede afectar la llegada de visitantes y la economía local.

“Cada comentario o publicación impacta cuando un turista busca información y puede decidir viajar a otro lugar. Debemos trabajar con amor y pasión por Puerto Plata”, manifestó.

Al encabezar la inauguración de calles en la comunidad de Valedor, municipio Sosúa, con una inversión de más de RD$95 millones de pesos, el ministro Collado destacó que las obras entregadas no tienen colores partidarios, sino los de la bandera dominicana, ya que benefician a todas las comunidades.

«El turismo no puede quedarse en los hoteles ni en las terminales de cruceros, debe permear las comunidades para que los empleados y sus familias vivan con dignidad”, expresó Collado.

También el funcionario anunció la iluminación de las calles asfaltadas, la construcción de un puente y una segunda etapa de asfaltado en el sector.

Además resaltó la transformación de la playa de Sosúa con una inversión superior a los 600 millones de pesos, que ha permitido organizar y formalizar a decenas de trabajadores playeros.

El ministro Collado recordó que la República Dominicana ha sido reconocida como líder mundial en recuperación del turismo tras la pandemia y se proyecta recibir más de 12 millones de visitantes en 2025, la cifra más alta en su historia.

Obra cambia radicalmente sus condiciones de vida

Los moradores de Valedor, en Sosúa, celebraron con entusiasmo la inauguración de varias calles asfaltadas, una transformación que pone fin a más de cuatro décadas de espera.

La comunidad, que durante años enfrentó el polvo y el lodo en su vida diaria, recibió la obra como un hecho histórico que cambia radicalmente sus condiciones de vida.

El asfaltado garantiza una mejor movilidad y ofrece espacios seguros para el tránsito de familias y vehículos, además de dignificar el entorno de esta comunidad de Puerto Plata.

Esta iniciativa forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados por el Gobierno central y el Ministerio de Turismo. Con ella, Valedor no solo obtiene una respuesta a necesidades básicas largamente postergadas, sino que también abre paso a un mayor dinamismo económico y turístico en la zona de Sosúa.

Estuvieron presentes la gobernadora, Claritza Roche; la senadora Jeanette Bournigal; las diputadas Fiordaliza Estévez y Lidia Pérez; el alcalde de Sosúa, Wilfredo Olivences; el director de Politur, Minoru Matsunaga; la presidenta del Clúster Turístico de Puerto Plata, Virginia Hansen,; el presidente de la Federación El Buen Samaritano Orlando Medina y el representante de la Asociación de Hoteles de Playa Dorada César, José de los Santos.