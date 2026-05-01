Jaden McDaniels tuvo 32 puntos y 10 rebotes y Terrence Shannon Jr. anotó 24 puntos en un comienzo sorpresa para los Minnesota Timberwolves devastados por lesiones en una victoria de 110-98 sobre los Denver Nuggets en el Juego 6 el jueves por la noche que terminó otra tensa serie de playoffs de la NBA entre los rivales.

Con sus tres mejores guardias desaparecidos debido a lesiones, los Timberwolves fueron a lo grande con Rudy Gobert, Julius Randle y Naz Reid alimentando una ventaja de 64-40 en puntos en la pintura y una ventaja de 50-33 en rebotes.

«Esto es lo que realmente no enseñas. Se trata de Will. Se trata de corazón, y así es como pudimos superar este gran desafío», dijo Gobert, que tuvo 10 puntos, 13 rebotes y ocho asistencias.

Minnesota, el cabeza de serie número 6 en la Conferencia Oeste, comenzará la segunda ronda en San Antonio el lunes. Los Spurs, segundo cabeza de serie, vencieron a Portland en cinco partidos en su serie de primera ronda.

Nikola Jokic tuvo 28 puntos, 10 asistencias y nueve rebotes para liderar a los Nuggets, pero el compañero Jamal Murray luchó para liberarse de McDaniels y terminó con solo 12 puntos en 4 de 17 tiros. Cameron Johnson anotó 27 puntos para liderar la noche de 10 de 27 de Denver desde lo más profundo, pero Jokic y los 3 puntos simplemente no fueron suficientes para mantenerse al día con un equipo de los Timberwolves ferozmente motivado.

«Estoy feliz de que haya terminado, feliz de haber podido salir en la cima», dijo McDaniels. «Se dijeron cosas. Estoy feliz de que todos pudimos demostrar nuestro punto, conseguir la victoria y pasar a la siguiente ronda».

Minnesota lo hizo sin EDWARDS

Con Ayo Dosunmu uniéndose a Anthony Edwards y Donte DiVincenzo en la lista inactiva, a los Timberwolves les faltaba una gran parte de su capacidad para crear tiros.

Ganar este juego iba a requerir dosis adicionales de defensa y energía, y trajeron ambas. Shannon agregó un elemento de velocidad pura que los Nuggets no pudieron detener cuando encontró espacio hacia la canasta.



McDaniels, abrazando el papel de villano, era un monstruo en ambos extremos del piso. Los Timberwolves se alimentaron de la multitud rugiente a cada paso y constantemente componsaron su ofensiva perdida con prisa y deseo.

La jugada de tres puntos de Shannon con 1:43 restantes le dio a los Timberwolves una ventaja de seis puntos, y McDaniels siguió con el tiro de daga – su característico pull-up de rango medio fue un swish desde 19 pies para que fuera un juego de siete puntos con 1:06 por jugar. Luego interceptó un pase acosado por Jokic para recuperar el balón y comenzar un desfile hacia la línea.

Desde que vencieron a los Timberwolves en cinco juegos en la primera ronda y navegaron al campeonato de la NBA en 2023, los Nuggets no han encontrado la producción o el coraje que necesitaban para complementar al tres veces MVP Jokic. Extendieron la serie con una victoria decisiva en el Juego 5 el lunes, pero la defensa de Minnesota volvió a entregar esta postemporada neutralizando a Jokic y convirtiendo a Murray en una ocurrencia tardía.

McDaniels lo persiguió incansablemente por el perímetro. Gobert, cuatro veces ganador del premio Jugador Defensivo del Año de la NBA, seguía dándole a Jokic un mal rato en la pintura con sus largos brazos y su magnífica anticipación.

McDaniels le dio aún más sabor a esta rivalidad bien desarrollada al principio de la serie con su golpe general de «malos defensores» a los Nuggets, y ninguno de los Timberwolves ha dejado ningún secreto de disgusto por su oponente. Luego su motivación se salió de las listas cuando DiVincenzo cayó en el primer minuto del Juego 4, y su jugador de franquicia Edwards lo siguió en la lista de lesionados. Durante una parada en el cuarto cuarto, DiVincenzo se mostró con una gran sonrisa mientras se sentaba con el pie apoyado en un yeso detrás del banco.