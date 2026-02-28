Miriam Garlo, primera actriz sorda en ganar un Premio Goya

Barcelona (España).– La actriz Miriam Garlo se alzó con el premio Goya a Mejor Actriz Revelación por su interpretación en la película Sorda, donde da vida a Ángela, una mujer sorda que enfrenta el temor de no poder comunicarse adecuadamente con su hija.

Garlo, quien se convirtió en la primera actriz sorda nominada a los Premios Goya, dedicó el galardón a la comunidad sorda y defendió la necesidad de un cine accesible para todos.

“Sin límites ni fronteras ningún ser humano es invisible. Ninguna persona sorda es muda. Tenemos una identidad y una voz propia, pero no siempre es oral. ¡Viva el cine accesible!”, expresó emocionada durante su discurso.

Un premio compartido en familia

La intérprete también quiso compartir el reconocimiento con su hermana, la directora Eva Libertad, quien minutos antes había subido al escenario para recoger el Goya a Mejor Dirección Novel por la misma película.

“Gracias por ser mi hermana. Tu sensibilidad me protege. Gracias a nuestros padres porque nos han enseñado que el arte sea nuestra forma de vida”, afirmó Garlo.

Un precedente histórico

El logro de Garlo evoca un momento histórico en Hollywood, cuando la actriz Marlee Matlin ganó el Óscar en 1987 por su papel en Children of a Lesser God, convirtiéndose en la primera intérprete sorda en obtener ese galardón.

Competencia y éxito de la película

Garlo competía en la categoría con Nora Hernández (La cena), Blanca Soroa (Los domingos), Elvira Lara (Los Tortuga) y Llúcia Garcia (Romería).

La ópera prima de Eva Libertad narra la historia de Ángela y su pareja, Héctor —interpretado por Álvaro Cervantes—, quienes enfrentan una crisis durante el embarazo ante las dudas sobre cómo será la comunicación con su futura hija.

La cinta partía con tres nominaciones y logró alzarse con las tres estatuillas: Mejor Dirección Novel, Mejor Actriz Revelación y Mejor Actor Secundario (Álvaro Cervantes), consolidándose como una de las grandes triunfadoras de la noche.