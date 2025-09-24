Santo Domingo. – Con actos religiosos en el Santuario del Santo Cerro, en La Vega, en la Arquidiócesis de Santo Domingo y en numerosos templos del país, la Iglesia católica celebra este 24 de septiembre el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, declarada Patrona de la República Dominicana desde la Independencia Nacional en 1844.

La festividad, que constituye día feriado nacional, tiene profundas raíces históricas. Ya en 1615, tras un fuerte terremoto que sacudió la isla, el entonces gobernador de La Española, don Diego Gómez de Sandoval, proclamó a la Virgen como patrona de la isla. Más tarde, en 1844, la devoción fue reafirmada con su proclamación como Patrona de la nación recién fundada.

Celebraciones en Santo Domingo

En la Arquidiócesis de Santo Domingo, las actividades comenzaron desde las 6:30 de la mañana con una misa presidida por Fray Jorge Jiménez. A las 8:00 a. m. tuvo lugar otra eucaristía a cargo de Fray Frankel Rodríguez, seguida a las 9:00 a. m. por la celebración de Fray Kelvis Acevedo.

También te puede interesar:

La misa central se llevó a cabo a las 11:00 a. m., presidida por monseñor Francisco Ozoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. En horas de la tarde, la programación continuó con nuevas eucaristías, una procesión por calles de la Zona Colonial a las 5:00 p. m., y culminará a las 7:00 p. m. con la misa dirigida por Fray Félix Placencia.

Santo Cerro de La Vega, centro de devoción

El Santo Cerro de La Vega, considerado el principal santuario de la Virgen de las Mercedes, acoge la mayor concentración de fieles. Las celebraciones iniciaron a las 5:00 a. m. con la misa presidida por el sacerdote Carlos Francisco Vásquez, seguida de la eucaristía de las 6:30 a. m. a cargo del padre Rafael de Jesús Mendoza.

A las 9:00 a. m., monseñor Edgar Peña celebró una solemne misa, mientras que a las 11:30 a. m. lo hizo monseñor Camilo Antonio González. En la tarde, se realizó una procesión con la imagen de la Virgen por calles aledañas, y a las 5:00 p. m. el padre Rafael de Jesús Vásquez presidió la eucaristía de cierre.

Nuestra Señora de las Mercedes

La Policía Nacional y la Defensa Civil desplegaron operativos especiales para garantizar la seguridad de los feligreses que se trasladaron desde distintos puntos del país.

Presencia nacional de la devoción

Además de Santo Domingo y La Vega, la Virgen de las Mercedes es patrona del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y de varios municipios, entre ellos Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Cabrera, Constanza, Imbert y Sabana Grande de Palenque, donde también se realizan actividades religiosas y festividades patronales.

La devoción a la Virgen está estrechamente vinculada a la Orden de la Merced, cuya misión es la liberación de los cautivos. Por ello, en esta fecha, la Iglesia también invita a orar por los privados de libertad, pidiendo por su renovación espiritual y su preparación para reintegrarse a la sociedad.