Raquel Peña asiste a celebraciones en el Santo Cerro por Día de las Mercedes

La Vega. -La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, se sumó a cientos de feligreses que se dieron cita este martes en el Santo Cerro, en La Vega, para honrar a la Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo y madre espiritual de miles de dominicanos que profesan la fe católica.

La vicemandataria participó de la eucaristía de acción de gracias por el Día de Nuestra Señora de Las Mercedes que oficializó el administrador apostólico y obispo auxiliar de la arquidiócesis metropolitana, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, en el referido templo, donde Peña tuvo una intervención activa al darle voz a la primera lectura.

“Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel; porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad; y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová…”, fue parte del texto bíblico que leyó Raquel Peña, tomado del profeta Jeremías y que insta al pueblo a confiar en Dios.

Durante la eucaristía, el monseñor Carlos Tomás Morel Diplán invitó a prestar especial atención a la familia, grupo social que definió como “la primera institución que sostiene el Estado y sostiene la sociedad”. “Un país ni avanza si no tenemos familias sólidas”, enfatizó.

La vicemandataria arribó al santuario nacional previo a las 9:00 de la mañana y a su llegada encendió un velón elevando súplicas para que la Virgen de las Mercedes siga iluminando el futuro del pueblo dominicano.

“Venimos aquí a acompañar al pueblo, pero sobre todo a nuestra Virgen de las Mercedes que siempre nos siga acompañando para seguir llevando los destinos del país por un camino de mucha prosperidad”, manifestó.

La vicemandataria estuvo acompañada de la gobernadora provincial, Luisa Jiménez; el senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao Durán; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Agricultura, Limber Cruz; el director general del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), Rafael Adolfo Pérez; el alcalde provisional interino de La Vega, Joel Martínez; entre otras autoridades civiles y militares.