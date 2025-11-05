Miss Universo sanciona a Nawat Itsaragrisil tras polémica con Fátima Bosch

Bangkok.– La organización Miss Universo anunció este miércoles la imposición de sanciones y acciones legales contra Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, luego de que este profiriera insultos contra Fátima Bosch, representante de México en el certamen 2025.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, declaró que la entidad no tolerará ninguna conducta que atente contra “la dignidad, el respeto y la seguridad” de las aspirantes, al remarcar que los principios del concurso y el empoderamiento femenino son innegociables.

El incidente ocurrió durante una actividad oficial en Tailandia, donde Itsaragrisil cuestionó públicamente la colaboración de la mexicana en la promoción del evento y la llamó “estúpida” frente al resto de las participantes. La ofensa provocó que Bosch abandonara el lugar, acompañada por varias delegadas que se retiraron en señal de solidaridad.

Rocha Cantú condenó de manera categórica la agresión e instruyó restringir la participación del directivo tailandés en el certamen, así como posponer los eventos donde pudiera interactuar con las candidatas. Además, ejecutivos de alto nivel, entre ellos Mario Búcaro y Ronald Day, fueron enviados de inmediato para supervisar los preparativos y garantizar un ambiente seguro en Tailandia.

La organización prepara comunicados oficiales que detallarán las medidas disciplinarias y legales en curso, con el propósito de que la atención del público y la prensa se mantenga exclusivamente en las competidoras.

Por su parte, Fátima Bosch confirmó su permanencia en la competencia y subrayó que su misión trasciende la búsqueda de la corona, representando causas sociales y defendiendo los derechos de mujeres y niñas. Su postura ha generado amplio respaldo dentro y fuera del certamen, mientras que la disculpa ofrecida por Itsaragrisil fue calificada como insuficiente por múltiples delegaciones.

La final de la 74.ª edición de Miss Universo se celebrará el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Pak Kret, donde más de 120 representantes internacionales competirán por la banda que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.

La organización reiteró que, más allá del espectáculo y la competencia, el certamen está comprometido con la defensa de los valores de igualdad y respeto, y que ningún acto de violencia o humillación será tolerado.