Miss Universo: «Tener ansiedad no es una enfermedad, es una emoción y hay que gestionarla»

Ciudad de Panamá.- La Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios, abogó este martes en Panamá por hacer más hincapié en el tratamiento de la salud mental de la población, especialmente en la ansiedad, una «emoción» a aprender a gestionar que no se debe ver como una «enfermedad».

«Tener ansiedad no es una enfermedad, es una emoción (y) al igual que la felicidad, la tristeza (o) el enojo se tiene que gestionar como todas las otras emociones», dijo en una rueda de prensa la Miss Universo.

Palacios llegó en la víspera a Ciudad de Panamá, entre ovaciones y aplausos de sus compatriotas nicaragüenses, para participar este sábado en la elección de la representación de Panamá a la edición de Miss Universo 2024.

La Miss Universo, de 24 años, se desempeñaba antes de su coronación como conductora y presentadora del programa ‘Entiende tu mente’, que aborda diferentes temas sobre salud mental, una iniciativa que nació de su experiencia personal en la que aprendió a sobrellevar la ansiedad.

Dicho programa se comenzó a transmitir en el Canal 11 de la televisión nicaragüense y ahora se puede escuchar en plataformas digitales.

«Si yo no estoy bien internamente, no voy a poder ser la Miss Universo que ustedes han visto durante ocho meses», instó Palacios, que ha hablado de sus problemas de salud mental, incluso intentos de suicidio, en anteriores ocasiones.

La ganadora del certamen de belleza dijo que no solo sentía tener un «compromiso», sino también una «misión» que es «hacer entenderle al mundo entero que el ser humano debe permitirse sentir cada una de sus emociones».

Ansiedad

«Merecemos hablar de cómo nos sentimos y sentirnos juzgados. Merecemos también tener citas con nuestros terapeutas para poder resolver nuestra antigua porciones y convertirlas en una mejor para así contribuir al desarrollo del mundo entero y de nuestra sociedad», señaló.

En ese sentido añadió: «Cuando una mente es sana internamente puede brindar grandes ideas, grandes proyectos y así hacer la (mejor) construcción del mundo entero».

«Extraño Nicaragua»

«Por supuesto que extraño a mi país. He tenido una agenda llena de tantas actividades, pero Dios me bendice tanto, me quiere tanto y siempre digo que soy su favorita porque país que voy país que encuentro algún paisano, que me recibe con amor y me hace sentir como en mi país», señaló Palacios.

Palacios, de 24 años, ganó el pasado mes de noviembre en El Salvador el concurso de Miss Universo 2023, convirtiéndose en la primera nicaragüense y centroamericana es obtener la corona de es certamen de belleza.

Sheynnis Palacios

La reina de belleza, quien actualmente vive en Nueva York para atender sus compromisos con la franquicia internacional ha visitado en los últimos meses Costa Rica, Estados Unidos, la India, República Dominicana o Jamaica, entre otros países. Desde su triunfo, no ha regresado a Nicaragua y hasta el momento no tiene fecha de retorno.

El equipo de Miss Nicaragua atraviesa un momento complicado en su país luego de que la exdirectora de la organización Karen Celebertti fue desterrada por el Gobierno que preside Daniel Ortega y acusada por los delitos de conspiración y traición a la patria.

La joven es originaria del municipio de Diriamba, provincia de Carazo (Pacífico), y licenciada en comunicación social de la clausurada jesuita Universidad Centroamericana (UCA), de Managua, donde jugó voleibol.

Entre sus planes al finalizar su reinado está volver al periodismo, escribir una «autobiografía» y llegar a ser «una gran productora audiovisual».

Para «crear a través de mis ideas descabelladas grandes proyectos que lleven en alto mi nombre (y) de donde vengo, de Nicaragua», sentenció.