Santo Domingo Este.– El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) dispuso este viernes el cierre provisional de la discoteca Euphoria, luego de confirmar que el establecimiento funcionaba sin licencias de construcción ni certificaciones técnicas finales, violando la Ley 161-21 y los reglamentos de edificaciones vigentes.

De acuerdo con el expediente administrativo, el MIVED había ordenado la suspensión de los trabajos de remodelación desde el 17 de junio de 2025, tras comprobar que las obras se realizaban sin permisos ni supervisión técnica. Sin embargo, la institución detectó que, pese a la orden, el local retomó sus operaciones y actividades comerciales, incluyendo la promoción de eventos multitudinarios.

La medida fue adoptada mediante el acto administrativo MIVED-VNRT-AC-013/2025, emitido por el Viceministerio de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones, que dispone la clausura preventiva del establecimiento hasta que se regularice su estatus legal y técnico.

Quizas te interese: ¿Corrupción en la adjudicación de licencias de conducir del Intrant? Adocco lo cuestiona

El viceministro Francisco Solimán explicó que la institución tiene el deber de proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos, garantizando que toda edificación cumpla con las normas estructurales y de seguridad establecidas.

“Ningún interés particular puede estar por encima de la seguridad ciudadana. El MIVED actúa conforme a su mandato legal para evitar riesgos a la población”, subrayó Solimán.

La entidad aclaró que la clausura preventiva no constituye una sanción definitiva, sino una medida de protección pública que se mantendrá hasta comprobar que las instalaciones cumplen con los estándares técnicos requeridos.

El MIVED reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la seguridad ciudadana, resaltando que la supervisión técnica y el cumplimiento normativo son pilares esenciales de la política pública en materia de edificaciones del Estado dominicano.