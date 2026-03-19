SANTO DOMINGO.- La alfombra roja de Premios Soberano volvió a convertirse anoche en un escenario donde la moda se lució y también se tropezó.

Los tonos pasteles y nude compartieron el protagonismo con los colores negro y blanco. Muchas entendieron que “menos es más”, mientras que otras se inclinaron por el dramatismo. Pero, sin importar su elección, lograron entrar a la lista de los mejores vestidos. Gabi Desangles, Ivana Gavrilovic, Yamilex Hernández, Yubelkis Peralta, Pamela Sued impactaron con elegancia sin caer en excesos, logrando atrapar las miradas.

Sin embargo, no todas brillaron con la misma intensidad. Entre los desaciertos se colaron looks saturados o poco favorecedores; otros simplemente usaron trajes que no eran coherentes. Figuras como La Perversa, Nelfa Núñez, Georgina Duluc, Mar Solís no lograron dar en el clavo.