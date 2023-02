Modelo arremete contra Anuel AA tras negar supuesta hija

Santo Domingo.- La modelo colombiana, Melissa Vallecilla, quien dice tener una hija con Anuel AA, respondió este jueves al cantante puertorriqueño luego de que negó tener otra hija aparte de la que espera junto a Yailin La Mas Viral.

A través de las historias de Instagram, Vallecilla acusó de mentiroso al artista. “¡Lo que sos es un hablador de m*erda!!! ¡Sólo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá DE TU HIJA! ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? ¡Porque ahí si quedas bien pisoteado! ¡Ahí tienen al muy real!”, escribió.

“¿No disque yo estaba mintiendo? Todo el hate que tiraban… ¿dónde están los que decían que él no era capaz de negar a su sangre? ¡Ahí tienen para que no se dejen engañar de PORQUERÍAS!”, señaló la joven de 28 años.

Además, agregó que “¿por qué no salís a hablar de las porquerías que has hecho y querés venir a limpiarte conmigo hablando tanta mentira? ¿Disque no supiste más de mí? ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que se le va a salir es a vos cuando YO salga a explicar la porquería que sos vos. No te la vengas a dar de santo ni de buen padre pedazo de mie*da. ¡El que está quieto se deja quieto! ¡Y vos ya me tentaste la boca!”.

Esto luego de que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del rapero, hiciera referencia a la supuesta hija con la modelo a través de una transmisión en vivo. “Todo el mundo quiere un hijo de AA, si tengo dinero, claro que lo van a querer y más porque han visto como yo trato que cuando me enamoro, me enamoro de verdad”, dijo.

“Si yo tengo una hija va a vivir como una reina porque el papá es un rey, pero si te crees que vas a montar una película para hacerte famosa o para sacarme millones, que era el plan, te chocaste contra la pared porque eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña”, mencionó el artista, esto último en referencia a Cattleya, nombre de la bebé que espera con la dominicana.

Según cuenta Vallecilla, conoció al intérprete de “El Nene” en el 2021 durante una fiesta privada en Houston, realizada por el rapero estadounidense Drake.

La colombiana contó que el llamado “dios del trap” se tomó bien la noticia de que se encontraba en la espera de un bebé en común, aunque pidió que se realizara una prueba de paternidad, la cual arrojó resultados positivos.

Sin embargo, Anuel asegura que sólo estuvo con la modelo durante 4 horas y se ha inventado todo por fama.