Santo Domingo.- El rapero puertorriqueño Anuel AA reveló este miércoles que se encuentra separado de su esposa y madre de su futura hija Yailin La Más Viral.

A través de un live que en cuestión de horas se ha vuelto tendencia en redes sociales, el cantante se “desahogó” por todo lo que se ha dicho desde el inicio de su relación con La Más Viral y dio a conocer la noticia.

Anuel revela que está separado de Yailin

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”.

No dio a conocer las razones de su separación, sin embargo, le pidio a la República Dominicana apoyo para ella y dijo que continuará dandole soporte en su musica.

También te podría interesar: ¡Por Fin!, Yailin y Anuel confirman están en la dulce espera de una niña

Del mismo modo hizo referencia a Melissa Vallecilla, la colombiana de 28 años que meses atrás dijo estar esperando una hija del artista.

“Todo el mundo quiere un hijo de AA, si tengo dinero claro que lo van a querer y más porque han visto como yo trato que cuando me enamoro me enamoro de verdad”, dijo.

“Si yo tengo una hija va a vivir como una reina porque el papá es un rey, pero si te crees que vas a montar una película para hacerte famosa o para sacarme millones, que era el plan, te chocaste contra la pared porque eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña”, dijo en el en vivo, esto último en referencia a Cattleya, nombre de la bebé que espera con la dominicana.

Quizás quieras leer: Yailin “la más viral” se tatúa nombre de Anuel AA

Anuel afirmo hacerse responsable de sus actos porque nadie lo manda a estar “de bellaco”, sin embargo, resalto no ser un “banco” ni un “loco” para dejarse envolver, esto, haciendo referencia clara a la polémica iniciada en 2022.

Se recuerda que «Yanuel», como la pareja es llamada por sus seguidores, contrajo matrimonio hace 8 meses en República Dominicana y desde entonces no habían dejado de estar en el ojo del huracán, envueltos en polémica tras polémica.

Muchas de estas giraban en torno a una posible separación, sin embargo, estas nunca fueron confirmadas, hasta ahora.