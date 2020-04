Monseñor Francisco Ozoria dice vivimos experiencia de prueba y de dificultades

- Publicidad -

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, expresó este viernes que los dominicanos viven en estos momentos una experiencia de prueba y dificultades, ante la cual deben confirmar «nuestra fe y confianza en Dios».

Monseñor Ozoria Acosta concluyó el Sermón de las 7 Palabras con la expresión: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, donde trató sobre la situación actual y cerró con una oración.

“Siempre me ha llamado la atención esta séptima palabra de Jesús en la cruz. Me llama la atención porque humanamente no se entiende que un ser humano que está agonizando, en el último minuto de su vida, pueda gritar (como dice el texto de Lucas) “con voz fuerte”: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”, dijo.

Ozoria Acosta habló en la Catedral de Santo Domingo en el Sermón de las Siete Palabras, sin la presencia de feligreses y de manera virtual, debido a la pandemia de Covid-19.

“Estamos viviendo una experiencia de prueba y de dificultades. Una experiencia en la cual tenemos que confirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios”, dijo.

Para terminar, el prelado finalizó con una reflexión de las palabras del Papa Francisco en la bendición Urbe et Orbis, donde a Jesús alentaba sus discípulos en aquella tormenta en el lago.

“Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere”, acotó.