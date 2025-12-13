Santo Domingo.– Un motoconchista de 33 años se presentó ante la Policía Nacional para desmentir informaciones difundidas en medios de comunicación y plataformas digitales que lo vinculan de manera errónea con una supuesta nueva modalidad de asalto en vías públicas, tras haber brindado asistencia a un conductor involucrado en un incidente de tránsito.

Se trata de Víctor Ramón Díaz Campuzano, quien explicó durante una visita al vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, que es totalmente falsa la versión que circula en redes sociales sobre su presunta participación en hechos delictivos ocurridos en el Puente Prof. Juan Bosch, en dirección Este-Oeste.

Díaz Campuzano indicó que brindó ayuda a una persona que no conoce, a quien transportó en su motocicleta con el objetivo de dar alcance al conductor de un camión, luego de que el ciudadano le manifestara que su vehículo había sido rozado o impactado. Aseguró que en ningún momento se trató de un asalto ni de ningún otro acto delictivo, como se ha insinuado en publicaciones no verificadas.

“El hecho fue únicamente un acto de asistencia a un conductor de un vehículo color blanco, que presuntamente resultó afectado tras un roce o choque con un camión”, precisó el motoconchista, al reiterar que se limitó a hacer ese favor mientras el conductor del vehículo afectado resolvía la situación con el camionero.

Tras el diálogo, el coronel Diego Pesqueira informó que la institución del orden brindará la cooperación correspondiente en este caso, incluyendo los levantamientos de lugar que sean necesarios, y reiteró el compromiso de la Policía Nacional de actuar de manera oportuna ante cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad ciudadana.

Finalmente, la Policía Nacional aclaró que no existe registro ni evidencia de la supuesta nueva modalidad delictiva mencionada en redes sociales, y exhortó a la ciudadanía a verificar las informaciones antes de difundirlas, así como a remitirse siempre a las fuentes oficiales para confirmar hechos relacionados con la seguridad pública.