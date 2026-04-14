Santiago.– Una escena desgarradora estremeció la tarde de este martes en la avenida Circunvalación Sur, donde un joven motorista perdió la vida de forma brutal tras ser aplastado por un camión en las proximidades del hospedaje Yaque.

La víctima, identificada como Tiras Pie, de 23 años y nacionalidad haitiana, murió en el acto luego de que el vehículo pesado aplastara la cabeza, en un hecho que dejó atónitos a testigos por la violencia del impacto.

De acuerdo con versiones preliminares, el joven intentaba cruzar la vía a bordo de una motocicleta Tauro, acompañado de una mujer, cuando fue sorprendido por el camión que terminó embistiéndolos sin posibilidad de reacción.

La acompañante resultó gravemente herida y fue trasladada de urgencia a un centro de salud, donde permanece en estado delicado, mientras familiares y allegados esperan noticias sobre su evolución.

El joven motorista murió aplastado por un camión mientras intentaba cruzar la peligrosa vía junto a un acompañante.

El fallecido residía en el sector Ceibita de Pekín y era miembro activo de una parada de motoconchistas, cuyos compañeros acudieron consternados al lugar, entre gritos, llanto e incredulidad ante la magnitud de la tragedia.

El conductor del camión fue detenido para fines de investigación, mientras agentes de la Digesett y la Policía Nacional acordonaron la escena y trasladaron el cuerpo al Inacif, en medio de un silencio pesado que dejó marcado a toda la comunidad.