A seis meses tragedia Jet Set solo quedan flores marchitas, velones apagados e imágenes diluidas con el paso del tiempo, pero el amor eterno y el recuerdo siempre ahí estarán./Foto Jorge González

La Procuraduría General de la República aseguró que en los próximos días presentará acusación a los imputados en el caso Jet Set, Antonio Espaillat y a su hermana Maribel Espaillat, gerente general y administradora de la reconocida discoteca, cuyo techo se desplomó el 8 de abril de este año, dejando un saldo de 236 personas muertas, 180 heridas y cientos de familias en luto.

La decisión del MP, de formalizar acusación, se produce tras recibir el peritaje final, el cual según el órgano persecutor del crimen, confirma fallas que comprometen la responsabilidad penal de los propietarios del destruido centro de diversión.

“El Ministerio Público presentará en los próximos días la acusación a los imputados en el caso Jet Set, en vista de que el peritaje final ya ha sido entregado y confirma las fallas que comprometen la responsabilidad penal de los imputados”, informó la PGR.

Claman justicia

Durante estos seis meses del colapso de la discoteca Jet Set, víctimas y cientos de familiares urgieron la actuación de las autoridades para que no haya impunidad en el caso que ha dejado cientos de familias devastadas y 180 huérfanos.

Querellantes

Los querellantes, que no han negociado con los imputados, aún esperan que el Ministerio Público presente la acusación formal.

El abogado Luis Aybar, representante legal de varios familiares de las víctimas, señaló que la Fiscalía del Distrito Nacional está en la obligación de presentar acusación por las muertes y lesiones ocurridas, independientemente de que se haya constituido o no en actor civil.

“La única etapa procesal pendiente es esperar el tiempo otorgado por el tribunal al Ministerio Público para presentar la acusación, o decidir si solicita una prórroga”, explicó el jurista.

Solicitó peritaje

La defensa de los ejecutivos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca colapsada, pidió al juez que se designe un perito independiente para contrarrestar el informe técnico del Ministerio Público, alegando deficiencias en el techo y fallas en la supervisión de la estructura.

El magistrado Amaury Martínez aplazó para el 24 de este mes el conocimiento de la solicitud de peritaje presentada por la barra de la defensa, encabezada por el abogado Miguel Vario y Ramón Núñez.

De acuerdo con la instancia sometida por los abogados de los Espaillat, los expertos propuestos son José M. Lockhart, ingeniero dominicano y miembro del Codia, especialista en análisis de suelo; y el consultor técnico Nicolás Saens, con más de 20 años de experiencia en diseño y evaluación de estructuras.

El desplome del local ocurrió el pasado 8 de abril, durante un concierto amenizado por el afamado merenguero Ruddy Pérez, uno de los fallecidos en el colapso total del edificio.

Mientras tanto, decenas de familiares de las víctimas han negociado con los imputados para retirar sus querellas, lo que ha generado división entre los afectados.

El pasado 18 de junio, la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, calificó el proceso como “complejo”, debido a la magnitud de la tragedia y la pluralidad de víctimas, lo que obliga a una investigación más amplia y a la presentación de pruebas técnicas adicionales.

Los imputados Antonio y Maribel Espaillat permanecen bajo medidas de coerción consistentes en una fianza conjunta de RD$100 millones (RD$50 millones cada uno), presentación periódica el día 30 de cada mes y prohibición de salida del país. Estas medidas continuarán vigentes mientras avance el proceso.

Suceso

El 8 de abril de este año se desplomó el techo de la discoteca Jet Set durante una presentación en vivo del merenguero Rubby Pérez. La falla estructural ocurrió la madrugada del martes, dejando un saldo de 236 muertos y más de 180 heridos. Se estima que en el lugar se encontraban alrededor de 515 personas de diferentes clases sociales.