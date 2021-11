MSP realiza foro de políticas públicas y protección familiar

Santo Domingo.- El Ministerio de Salud Pública a través de su viceministerio de Salud Colectiva, realizó el segundo “Foro Trimestral, con el tema Acceso de las Familias a las Políticas Nacionales de Salud”, con el objetivo de presentar las políticas públicas de protección a las familias.

La iniciativa es parte de la estrategia mundial fundamental para lograr las metas contempladas a favor de las familias y con especial atención a la salud mental después del cambio drástico a causa de la pandemia del covid-19.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Gestión de Salud de la Población junto al Departamento de Salud de la Familia del viceministerio de Salud Colectiva, para la buena convivencia, en donde fueron abordados importantes temas para ayudar a lograr las metas propuestas en la Ley Estratégica Nacional de Desarrollo 136-03, que establece la protección de los Derechos de los Niños, (as) y Adolescentes.

Igualmente, el doctor Ricardo Elías Melgen, director de Gestión de Salud de la Población explicó sobre la importancia de estos temas demandantes para la familia, ya que de acuerdo a los datos suministrados por la encuesta, Hogares de Red Actual, los porcentajes de situaciones familiares del primer año de pandemia asume que un 8.7 por ciento de mujeres embarazadas no obtuvo acceso de controles de lugar, el 10.9 % de niños (as) menores de 5 años no pudieron adquirir sus vacunas y un 20 por ciento de envejecientes no pudieron acceder a sus servicios médicos.

Asimismo, un 26.4 por ciento de personas con discapacidad no adquirieron medicamentos y un 31 por ciento de los hogares dominicanos se vio en la obligación de reducir la comida y disminución en recursos básicos, así como la pérdida en la calidad de aprendizaje de la primera infancia; afectando desde el punto de vista social y de salud mental desde el momento en que inició la pandemia.