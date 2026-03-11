Santo Domingo. – El Ministerio de Salud Pública anunció este miércoles la incorporación de la vacuna nonavalente contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) al Esquema Nacional de Vacunación, dirigida a niños y niñas de 9 a 14 años, como parte de las acciones para fortalecer la prevención de enfermedades asociadas a este virus.

El anuncio fue realizado por el ministro de Salud, Víctor Atallah, durante el lanzamiento oficial de la vacuna, que protege contra nueve tipos del VPH: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58.

La actualización del esquema se desarrolla bajo el lema “La salud es una prioridad para proteger tu futuro” y busca ampliar la cobertura de inmunización y reducir la incidencia de enfermedades vinculadas al virus, entre ellas el cáncer cervicouterino.

Durante el acto, Atallah subrayó que la introducción de esta vacuna forma parte de la estrategia para reforzar la salud preventiva en la población infantil y adolescente.

“Estamos trabajando en la prevención de enfermedades en la población más joven del país. Nuestro compromiso es proteger la vida, fortalecer la salud preventiva y garantizar que nuestros niños y niñas cuenten con herramientas efectivas para un futuro más saludable”, expresó el ministro.

El funcionario destacó además que cada actualización del Esquema Nacional de Vacunación representa un avance en la salud pública del país, posicionando a República Dominicana como referente en inmunización y protección sanitaria.

RD se suma a países que aplican la vacuna de última generación

La representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el país, Alba María Ropero Álvarez, resaltó la importancia de esta modernización del esquema de vacunación.

«Solo siete paises han incorporado la vacuna nonavalente en sus esquemas de vacunación, entre ellos Argentina, Canadá, Chile y Estados Unidos y hoy República Dominicana se une a este selecto grupo de países que han adoptado esta vacuna de última generación para fortalecer la prevención del cáncer cervicouterino y ampliar la protección contra el VPH», expresó Ropero.

La especialista indicó que la vacuna nonavalente puede proteger más del 90 % de los casos asociados al virus, lo que representa un avance significativo en la lucha contra el cáncer de cuello uterino, aunque subrayó que su éxito también requiere educación y colaboración interinstitucional.

Aplicación gratuita y disponible en todo el país

La directora del Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, Yakaira García, afirmó que la integración de esta vacuna constituye un paso trascendental para proteger a la población frente al VPH.

Explicó que la ampliación de la cobertura de inmunización fortalece la lucha contra el cáncer cervicouterino y otras enfermedades relacionadas con este virus.

Con esta actualización, el esquema de vacunación será de una sola dosis, salvo en casos de niños inmunocomprometidos, a quienes podría aplicarse dos dosis.

Las autoridades informaron que la vacuna será gratuita y estará disponible en las 40 Direcciones Provinciales de Salud y en más de 1,400 centros de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional.

Mayor protección que la vacuna anterior

Anteriormente, el esquema incluía la vacuna tetravalente, que protege contra cuatro tipos de VPH, entre ellos los tipos 16 y 18, responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino.

Con la introducción de la vacuna nonavalente, se mantiene la protección frente a esos tipos de virus y se amplía la cobertura contra cinco tipos adicionales, lo que incrementa las posibilidades de prevención del cáncer cervicouterino.

El lanzamiento oficial de la vacuna se realizó en el Hospital Infantil Dr. José Manuel Rodríguez Jiménez, conocido anteriormente como Santo Socorro, en Santo Domingo.