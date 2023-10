Muchos amigos y compañeros de militancia política, nos han preguntado de esa forma de escribir hablando de las virtudes y cualidades, que son bases fundamentales para que un político profesional con más de 60 años de militancia, la aprendimos en nuestra adolescencia, de la experiencia de nuestro padre que era un militar de carrera, Instructor del Ejército Nacional y había sido Sub-director del Centro de Enseñanza del Ejército Dominicano, que estaba instalado en el lugar que hoy ocupa el PalacioNacional, asiento del Poder Ejecutivo.

Nosotros nacimos siendo nuestro padre primer Teniente del EjércitoNacional, que tenía su domicilio, en la calle Dr.Báez a pocos metros de distancia de la entrada principal del Centro, y era al igual que nuestra madre, un maestro por la experiencia vivida que nos llamaba la atención y no perder una sola palabra de las que pronunciaba.

Nuestro padre hablaba a sus amigos, compañeros de uniforme en forma de consejo y luego que fue retirado de las filas del Ejército con el rango de Capitán, nos fuimos a vivir a Montecristi y nuestro padre pasó a ser empleado de la Grenada Company, la compañía bananera que estaba instalada en territorio esa Provincia; hemos escrito muchas veces de la Grenada Company que era propiedad de la Unitet Fruit Company, la compañía agrícola más poderosa de América en el área de Centroamérica, Cuba,nuestro país y también en Colombia, y más reducida en México. Aprendimos a conocer en términos reales y prácticos al pueblo dominicano, que conocíamos en términos urbanos y terminamos en Montecristi en las fincasbananeras de: Jaramillo, Julian, Walterio, Maguaca, Madre, Isabel y La Cruz de Palo Verde, que en las insensateces de nuestro país se llama ahora La Cruz de Manzanillo.

¡Prudencia, mucha prudencia, discreción y paciencia!, haciendo gala de esa virtud y dos cualidades de nuestro padre. Queremos ahora tener al hablar y tratar los problemas serios, que tiene el Estado y el pueblo dominicano, en estos momentos, con ese “Conglomerado Humano”, que tiene el nombre de Haití.

Queremos repetir ¡Prudencia, mucha prudencia, discreción y paciencia! Lo hemos dicho en infinidad de veces; nuestro pueblo es valiente y único país en Hispanoamérica que ha combatido en su territorio desde su Génesis, con ejércitos poderosos comenzando por tropas de los Estados Unidos de América en dos ocasiones y muchos años atrás desde Enriquillo, con españoles, ingleses, franceses, y más de 15 años con los haitianos, desde que bajo el liderato de los Trinitarios Republicanos derrotamos desde el 27 de febrero 1844, hasta 1856, en la Batalla de Sabana Larga.

¡Prudencia, mucha prudencia, discreción y paciencia!, no ignoramos quienes están detrás de los haitianos estimulándolos a enfrentarse a nosotros, pero como hemos advertido en varias ocasiones también, que detrás de ellos están los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y Francia, que no quieren haitianos en sus países, porque los ricos de Haití se han ido a establecer a Canadá,Estados Unidos y Francia, y ya existe un número elevado de haitianos que trabajan en albañilería, limpieza, y una minoría importante que es dueña de negocios prósperos y bien establecidos. No queremos haitianos aquí y no es una expresión nuestra nada más.Hay que darle seguimiento a las protestas que se hacen públicasm a través de todos los medios de comunicación.