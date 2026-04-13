SANTO DOMINGO.- Falleció este lunes el periodista Carlos Batista Matos, conocido como “El Hombre Más Caro”, a la edad de 76 años.

La información fue confirmada por su hija menor, quien comunicó el deceso del periodista, escritor y productor de televisión.

Batista Matos falleció en su apartamento, ubicado en el sector El Vergel del Distrito Nacional, donde residía.

Nacido el 30 de diciembre de 1950 en Vicente Noble, provincia Barahona, Batista Matos construyó una trayectoria marcada por su compromiso con la difusión del arte popular y el fortalecimiento de la identidad cultural dominicana.

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Su vida profesional abarcó importantes espacios de la comunicación, consolidándose como una de las voces más respetadas en el ámbito del espectáculo.

Al momento de su fallecimiento, producía y conducía el programa Con los Famosos, transmitido por Color Visión, canal 9.

A lo largo de su carrera, fue editor de la revista La Tarde Alegre y de la sección de espectáculos del vespertino Última Hora, desde donde impulsó el análisis crítico y la promoción de figuras del entretenimiento.

Asimismo, presidió la Fundación Bulevar de las Estrellas, Inc., institución dedicada a reconocer a destacadas personalidades del arte y la cultura nacional.

Como autor, dejó un legado bibliográfico centrado en el estudio del merengue y otras expresiones de la música popular, contribuyendo a documentar una parte esencial del patrimonio cultural dominicano.

Su enfoque trascendió lo periodístico, incorporando una visión sociológica que permitió comprender la música como reflejo de los procesos sociales del país.

En el ámbito público, se desempeñó como embajador adscrito a la Cancillería en 2005, función desde la cual también promovió la cultura dominicana en escenarios internacionales.

Sus familiares expresaron que su partida deja un profundo vacío, no solo en el seno de su hogar, sino también en la comunidad cultural y mediática del país.

“Carlos fue un hombre entregado a su pasión por contar historias, por dignificar el arte y por enaltecer nuestras raíces”, manifestaron en un comunicado.

La familia agradeció las muestras de solidaridad recibidas y anunció que en las próximas horas ofrecerá detalles sobre las honras fúnebres.