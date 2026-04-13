En el año 2002, la entrega de una rosa desató uno de los rumores de romance más comentados de la farándula dominicana. Los protagonistas de esta historia fueron la comunicadora Georgina Duluc y el cantante mexicano Luis Miguel.

En aquel entonces, Duluc dió cobertura del concierto de “El Sol de México” en Los Ángeles, Estados Unidos, como parte de su gira “Mis Romances”. Durante el recital, la comunicadora recibió una rosa directamente de manos del intérprete de “La Incondicional”, un gesto que rápidamente fue interpretado por muchos como el inicio de una posible relación sentimental entre ambos.

Mientras una parte del público consideró que todo formaba parte de una estrategia de promoción vinculada a la visita del artista a República Dominicana ese mismo año, otros alimentaron la versión de un supuesto vínculo más allá de lo profesional. Sin embargo, hasta ahora, la conductora de la edición 2026 de los Premios Soberano no había ofrecido una explicación detallada sobre lo ocurrido en aquel episodio que marcó la farándula local.

Durante una entrevista con el comunicador Vladimir Jáquez, Georgina explicó que todo comenzó cuando formaba parte de una delegación de dominicanos que viajó para dar cobertura a una de las presentaciones del artista en Los Ángeles, como parte de su gira «Mis Romances». Según relató, tres personas del equipo, ella incluida, fueron recibidos por el cantante, en un encuentro de pocos minutos que, con el tiempo, terminaría convertido en una de las anécdotas más mediáticas de su carrera.

Georgina Duluc reveló hubo interacciones posteriores con Luis Miguel.

“Él fue bastante simpático conmigo, me dio la mano” dijo, resaltando que el artista no era su tipo, aunque si le gustan sus canciones. La llamada “Reina de las alfombras”, destacó que, al salir del camerino, recibió un detalle del cantante a través de su equipo de seguridad, incluyendo invitaciones para ubicaciones preferenciales dentro del concierto (Front Stage).

“El concierto completo lo cantó en frente de mí, mirándome y cantándome. Nos enfocaban mucho, a él, a mí, y para ese momento, todo pensaban que yo era la novia de Luis Miguel” explicó Duluc para posteriormente revelar que, culminado el concierto, tuvo que ser retirada del recinto con seguridad.

Gesto hacia Duluc

“Yo me reía de eso. Pensé que eso no iba a pasar de ahí, simplemente fui hacer un trabajo, y nunca imaginé que eso iba a seguir calando. Al final coge una flor y me la entrega en la mano” dijo, gesto que fue interpretado por muchos como una señal de cercanía sentimental.

Aun así, reconoció que tras aquel encuentro hubo algunas interacciones posteriores, incluyendo conversaciones cuando el artista visitó República Dominicana. Incluso mencionó que en una ocasión compartieron una salida a cenar en compañía de otra pareja, pero la relación no pasó de ahí.

“Hay cosas que se dan y otras que no”, expresó, agregando que el estilo de vida del artista no era a fin con el suyo. “Hay personas que son para ti y otras que no. Pero guardo lindos recuerdos” destacó.

El episodio se convirtió en una de las historias más comentadas del entretenimiento dominicano, alimentada por la curiosidad del público. Y pese al tiempo transcurrido, ese momento nunca fue olvidado.