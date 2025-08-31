Cotuí, Sánchez Ramírez.– La familia de Yennely Duarte enfrenta nuevamente el dolor, tras la muerte de su tío Roberto Gutiérrez, conocido como “El Pocho”, de 25 años, en un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este domingo en Cotuí.

De acuerdo con los reportes iniciales, Gutiérrez se desplazaba en una motocicleta cuando colisionó con la parte trasera de un camión recolector de basura en la calle María Trinidad Sánchez, justo frente al play 5 de Octubre.

El fallecido residía en el sector Los Tocones de Cotuí, y su partida ha generado gran tristeza entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad, que aún permanecen impactados por la nueva tragedia que enluta a la familia Duarte.

Las autoridades locales investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente para esclarecer los hechos.