Santo Domingo.-Murió este jueves el periodista Enrique Vargas, tras permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Ricardo Limardo, en Puerto Plata, aquejado de problemas de salud.

Durante más de 15 años, el comunicador fue corresponsal del Grupo de Comunicaciones Corripio, incluyendo este medio.

Vargas acumuló más de cuatro décadas en el ejercicio periodístico, dejando huellas en importantes medios como El Nacional, Noticiario Popular, Radio Mil Informando, Telemicro y Circuito Musa.

Su trayectoria, entrega y vocación de servicio marcaron a toda una generación en la provincia. Por el momento, sus familiares no han informado dónde se realizará el velatorio.

La labor informativa de Vargas impactó de manera directa en la comunicación, especialmente entre periodistas de Puerto Plata, donde su trabajo se convirtió en referencia en el ámbito noticioso.

Colegas destacan su entrega inquebrantable y su pasión por informar con responsabilidad y cercanía a la ciudadanía.