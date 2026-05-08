Madre de niño fallecido en Hato Damas clama justicia entre lágrimas

La señora Ana Mercedes Corporán, madre del niño Raudiel Martínez Corporán, pidió justicia contra los responsables de la muerte de su hijo. / Foto Arlenis Castillo

Consternación y tristeza embargan a la comunidad de Hato Damas, en San Cristóbal, tras la muerte del niño Raulier Martínez Corporán, de 10 años.

En medio del dolor y el llanto, la madre del menor, Ana Mercedes Corporán, pidió justicia contra los responsables de la muerte de su hijo.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho habría sido cometido por otro menor de edad, quien presuntamente lanzó el cadáver a la cañada Regina, ubicada a unos 800 metros de la vivienda de la víctima.