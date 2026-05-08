La tregua en Líbano se quiebra tras bombardeo a alto dirigente de Hezbolá

Benjamín Netanyahu

Primer ministro de Israel

La tregua en Líbano como parte del alto el fuego en Irán, que aceptó a regañadientes, ha vuelto a resquebrajarse con la muerte durante un bombardeo de un alto dirigente de Hezbolá. Si Donald Trump no lo detiene, la guerra que ya ha tenido un costo bastante elevado en el globo podría reanudarse en cualquier momento.

Luis Peña

Presidente Colegio Médico

No sorprende si el plan de lucha que anunció en apoyo a los médicos pensionados y retirados culmina con un paro en los hospitales públicos. Aunque sus demandas no son compensadas con el servicio, la huelga, con la que se castiga a las personas de menos ingresos, ha sido el arma favorita del gremio para doblegar a las autoridades.

Puedes leer: Corte de Florida impone 60 años de prisión por abuso sexual infantil

José Luis Sáez

Sacerdote y periodista

En adición a su oficio sacerdotal dejó su impronta en el periodismo, en la enseñanza y como historiador. Nació en España, pero se vinculó tanto con este país y su problemática que se hizo dominicano. Su muerte, a los 88 años de edad, representa una pérdida sensible para el pueblo dominicano.