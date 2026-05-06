Sargento que mató a su pareja es puesto a disposición de la justicia

El detenido es Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, señalado como presunto responsable del homicidio de Yessika Álvarez Jiménez, de 26.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público un sargento de la institución, acusado de causar la muerte de su pareja durante un hecho ocurrido la madrugada de este miércoles en el sector Barrio Nuevo, en Las Caobas, informó la Policía Nacional.

El detenido es Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, señalado como presunto responsable del homicidio de Yessika Álvarez Jiménez, de 26, quien falleció a consecuencia de heridas provocadas por arma de fuego.

Según el informe preliminar, el suceso se produjo alrededor de las 2:52 de la madrugada en la vivienda de la joven, donde, en medio de un conflicto cuyas circunstancias aún se investigan, el alistado le habría disparado con su arma de fuego.

Tras el hecho, agentes policiales apresaron al sospechoso y ocuparon el arma utilizada, la cual permanece bajo custodia como parte de las evidencias.

Las autoridades indicaron que el caso es trabajado de manera conjunta con el Ministerio Público y que el imputado ya fue remitido ante la justicia para el proceso legal correspondiente.