Así fue el asalto al seguridad padres de primera dama cuenta La mujer que fue señala por la Policía como una de las responsables del asalto al jefe de seguridad de los padres de la primera dama Cándida Montilla de Medina, se entregó a las autoridades y se declaró culpable de este y otros crímenes. “Nos íbamos desplazando en dos motocicletas, yo iba con Falacia y Tiki Tiki iba solo, cuando uno de uno de ellos intentó ‘jalar’, Tiki Tiki se devolvió y dijo: ‘apéate’ y el señor que está herido jaló y Tiki Tiki le tiró, el señor se embaló y soltó la pistola y cae al suelo, y Tiki Tiki la recoge y se desplaza donde yo me desplace”, narra Marina.