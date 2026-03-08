Mujeres lideran la revitalización de la Ciudad Colonial

En este 8 de marzo la Ciudad Colonial de Santo Domingo se convierte en el escenario vivo de una lucha que trasciende el tiempo.

Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer fecha oficializada por la ONU en 1975, el Programa de Mejoramiento de Viviendas en la Ciudad Colonial (PROMEVI) reafirma que la equidad no es solo un discurso, sino una acción tangible.

Derechos

Lo que comenzó a principios del siglo XX como una exigencia obrera por derechos fundamentales, hoy se traduce en el liderazgo de cientos de mujeres que están reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, el corazón histórico de la República Dominicana.

Bajo este contexto, la conmemoración adquiere un matiz urgente y transformador como es la lucha contra la violencia y la búsqueda de justicia las cuales se entrelazan con la creación de espacios seguros.

Programa

El PROMEVI destaca cómo el empoderamiento femenino ha dejado de ser una meta para convertirse en la fuerza motriz del desarrollo urbano.

Al fortalecer el liderazgo de las mujeres en la gestión de sus viviendas y entornos, el programa no solo restaura infraestructuras, sino que garantiza protección y dignidad para las niñas y mujeres que habitan y preservan el patrimonio.

Impacto

El impacto del programa destaca que el 88 % de las viviendas intervenidas pertenecen a mujeres, lo que evidencia su papel central en la estabilidad de los hogares y en la preservación del patrimonio del centro histórico.

Mujeres

Estas mujeres no solo son las principales beneficiarias, sino que también actúan como agentes clave en la gestión social y supervisión técnica de las obras, aportando una visión orientada al bienestar colectivo de que las familias permanezcan en entornos dignos y resilientes.

Intervenciones

Las intervenciones del PROMEVI se enfocan en mejoras estructurales, como reparaciones de cubiertas, sistemas de ventilación, iluminación y adecuación de espacios esenciales como baños y cocinas.

Financiamiento

Este esfuerzo es parte integral del Programa de Desarrollo Turístico y Urbano, ejecutado con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una donación de la Unión Europea.

Al colocar a la mujer en el centro de la transformación urbana, el programa no solo mejora las condiciones de vida de los residentes, sino que honra el legado de lucha por la equidad, consolidando a las mujer como los pilares fundamentales para el futuro del centro histórico.