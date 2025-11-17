34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada. / Fuente externa

Redacción Deportes.- Alemania, tras imponerse contundentemente 6-0 a Eslovaquia, y Países Bajos, que selló un 4-0 ante Lituania, aseguraron este lunes su clasificación al Mundial de 2026.

Con estos resultados, ya son 34 las selecciones que tienen garantizado su cupo en la próxima cita mundialista.

34 de las 48 plazas del Mundial 2026 están ya confirmadas. Con Alemania y Países Bajos son siete las selecciones de Europa con la clasificación asegurada.

Son las siguientes:

. Anfitrionas: Canadá, Estados Unidos y México.

. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán.

También te puede interesar:

. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

. Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos y Alemania.

. Oceanía: Nueva Zelanda.

+ Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental que concederá dos boletos al Mundial: Bolivia, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.