Museo Nacional de Historia Natural presenta mural e inaugura exposición fotográfica Fotomar

Santo Domingo.– El Museo Nacional de Historia Natural “Prof. Eugenio de Jesús Marcano” (MNHN) presentó un nuevo mural en su Sala de los Gigantes Marinos, una pieza elaborada a partir de impresionantes fotografías de los artistas dominicanos José Alejandro Álvarez e Ysabela Coll. La obra, instalada en el lobby central del primer piso, rinde homenaje a la grandeza del océano y a la diversidad de la vida marina.

La iniciativa se hizo realidad gracias a la colaboración de los fotógrafos y al respaldo de las Embajadas de Francia y Alemania, reafirmando el compromiso conjunto con la conservación de los recursos marinos y la promoción de la cultura ambiental en el país.

La directora del MNHN, Celeste Mir, valoró el aporte de los artistas y el apoyo diplomático:

“Este mural celebra la riqueza de los océanos y nos recuerda la responsabilidad de conservarlos. Agradezco profundamente a las embajadas de Francia y Alemania y a los fotógrafos por hacer posible esta obra”, expresó.

Inauguran exposición Fotomar

En el mismo acto también quedó abierta la exposición itinerante Fotomar, resultado del Premio Franco-Alemán Fotomar, un concurso fotográfico que igualmente cuenta con el respaldo de ambas embajadas y la Alianza Francesa de Santo Domingo.

La muestra permanecerá disponible al público hasta el 11 de enero de 2026 en el área de exhibiciones temporales, ubicada en el tercer piso del Museo.

Iniciativas complementarias

Como parte de la cooperación cultural entre Francia y Alemania, se anunció además la traducción al francés y al alemán de todos los textos de las exhibiciones del Museo, una iniciativa que ampliará el acceso de visitantes y fortalecerá la proyección internacional de la institución.

Mensajes diplomáticos

La embajadora de Francia, Sonia Barby, destacó los lazos que unen a su país con el Caribe:

“Compartimos un mismo mar y los mismos desafíos. Preservar los océanos a través del arte, la cooperación técnica y la diplomacia es parte de nuestra misión en la República Dominicana”.

Por su parte, la embajadora de Alemania, Maike Friedrichsen, subrayó la relevancia global del tema:

“La protección de los océanos trasciende fronteras. Alemania y Francia comparten el compromiso de promover el desarrollo sostenible y seguiremos apoyando iniciativas como Fotomar que unen cultura, ciencia y sostenibilidad”.

Horario y ubicación

El Museo Nacional de Historia Natural está ubicado en la Plaza de la Cultura, próximo a la calle César Nicolás Penson.

Horario de visita: 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (boletería cierra a las 4:00 p.m.).

Más información en redes sociales: @MuseoNaturalRD.