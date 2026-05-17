Donovan Mitchell anotó 26 puntos, Jarrett Allen y Sam Merrill sumaron 23 cada uno, y los Cleveland Cavaliers vencieron a los Detroit Pistons 125-94 el domingo por la noche en el séptimo partido para avanzar a las finales de la Conferencia Este.

Los Cavaliers, cuartos cabezas de serie, eliminaron al mejor clasificado del Este y se enfrentarán a los New York Knicks, terceros cabezas de serie. El primer partido de esa serie se disputará el martes en Nueva York.

CLEVELAND WINS GAME 7 ON THE ROAD!



THEY ADVANCE TO THEIR FIRST EASTERN CONFERENCE FINALS SINCE 2018 🔥



Next up for the Cavs? The New York Knicks! pic.twitter.com/LAsdaBMDEu — NBA (@NBA) May 18, 2026

Evan Mobley anotó 21 puntos y capturó 12 rebotes para los Cavaliers, quienes avanzaron a las finales de conferencia por primera vez desde 2018 y por novena vez en la historia del equipo. Es su mejor actuación desde la última temporada de LeBron James con la franquicia.

Daniss Jenkins anotó 17 puntos, y Cade Cunningham y Duncan Robinson terminaron con 13 cada uno para los Pistons, que se quedaron a una victoria de su primera aparición en las finales de conferencia desde 2008 después de forzar el partido decisivo con una victoria en el sexto partido el viernes por la noche.

Los Cavs dictaron el ritmo desde el salto inicial y nunca permitieron que los Pistons tomaran impulso, y luego sentenciaron un convincente séptimo partido cuando Mitchell anotó 15 puntos en el tercer cuarto.