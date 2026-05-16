Recorridos virtuales en museos: el arte y la historia al alcance de un clic

Imagínate viajar por siglos de historia sin moverte de donde estás. Sin filas, sin boletos y sin horarios, varios museos dominicanos, te brindan esta experiencia tecnológica de un recorrido virtual, convirtiendo tu pantalla en una puerta al arte, la historia y la cultura, sin poner un solo pie fuera de tu hogar.

Estos recorridos en 360 grados, además de eliminar barreras geográficas y físicas, permiten explorar salas completas con libertad de movimiento, acercarse a piezas con valor histórico y artístico, de las que no te dejarían estar muy cerca, e incluso acceder a audioguías integradas que explican la historia, contribuyendo a enriquecer la experiencia del visitante digital, haciéndolo sentir dentro del propio museo.

Aunque muchas personas desconocían este recurso, lo cierto es que este servicio museográfico, está disponible desde el año 2020, cuando el Ministerio de Cultura lo implementó como una alternativa de acceso cultural para la ciudadanía durante el periodo de cuarentena provocado por la pandemia del COVID-19.

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Desde entonces, estas han permanecido disponibles y pueden ser apreciadas por públicos tanto locales como internacionales a través del portal de la Red Nacional de Museos de la República Dominicana, donde, con solo un clic, es posible recorrer espacios valiosos, pues preservan en su interior la identidad cultural.

Plaza España en la Zona Colonial.

En ese sentido, el Museo de la Familia Dominicana presenta una mirada a la forma en que vivía una familia acomodada del siglo XIX. También lo hace el Museo de las Atarazanas Reales, que recrea la actividad marítima de los naufragios sucedidos en torno a la isla de Santo Domingo.

De igual modo, el Museo de las Casas Reales cuenta con una rica colección de arte, documentos y objetos que relatan la historia de la isla desde la época precolombina hasta la era colonial.

Otros lugares que pueden ser apreciados virtualmente son: el Museo del Monumento a los Héroes, dedicado a la memoria de figuras y acontecimientos clave de la historia nacional, y el Museo de Arte Moderno, enfocado en la difusión del arte contemporáneo dominicano e internacional.

Asimismo, el icónico Faro a Colón presenta exhibiciones que incluyen artefactos históricos, información sobre los viajes de Colón, representaciones de la cartografía de la época y elementos conmemorativos relacionados con el descubrimiento de América, mientras que el Museo Fortaleza San Felipe y la Fortaleza de Santo Domingo representan la arquitectura militar colonial y su papel en la defensa del territorio.

El Centro Cultural y Museo Horacio Vásquez está dedicado a la vida y legado del expresidente dominicano Horacio Vásquez, mientras que el Museo 26 de Julio conserva la memoria de los acontecimientos políticos y sociales del siglo XX.

El histórico Alcázar de Colón destaca como una de las construcciones coloniales más importantes del Caribe.

El espacio se dedica a investigar, educar, preservar y comunicar a los visitantes todos los aspectos relacionados con el período virreinal de la historia nacional y de manera especial, el Alcázar de Colón y la colección que contiene.

Finalmente, el Museo Casa Fuerte Juan Ponce de León recuerda la presencia y legado del explorador español en la isla, ofreciendo una visión del inicio del proceso de colonización.

Estos paseos digitales también representan una gran herramienta educativa. especialmente para estudiantes ya que permiten comprender de manera más clara el contexto histórico de las piezas y los espacios.

Aunque debemos reconocer que no es igual a la experiencia real, pues la interacción directa con el espacio físico es otra vibra; este es un complemento importante que redefine el papel de los museos en la era digital.