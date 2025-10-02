La Casa de Alofoke 2 continúa reclutando más personalidades para su entrega que inicia el próximo 20 de octubre con un total de 20 participantes.

Santiago Matías, productor general del reality show, anunció la participación de una pareja de figuras destacadas en la industria musical: la cantante dominicana Natti Natasha y el productor puertorriqueño Raphy Pina.

Su participación fue confirmada durante una llamada en una transmisión en vivo de Alofoke Radio Show.

La pareja, quienes están en la dulce espera de su segunda bebé, motivó a sus seguidores a generar 100 mil comentarios a través de Instagram para ser parte del proyecto que se difunde en transmisión ininterrumpida por YouTube.

Maminolas

Recientemente también se anunció la integración de Maminolas, una creadora de contenido dominicana reconocida por su humor.

En audiovisuales, la llamada «La Care Pepita» mostró su interés en ser parte de la segunda entrega de La Casa de Alofoke, por lo que pedía apoyo a sus fans para mencionar a Santiago Matías en comentarios.

Hasta el momento, los 5 participantes confirmados son: Carlos Montesquieu, Laura Bozzo, Maminolas, Natti Natasha y Raphy Pina.