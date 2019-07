El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho y coordinador del Foro Constitucional, denunció hoy que es objeto de una campaña sucia en las redes sociales por el hecho de oponerse a una reforma constitucional que habilite al presidente Danilo Medina para un tercer período gubernamental.

Rodríguez dijo que dicha campaña la ejecuta el también abogado Julio Cury y señaló que algunos medios han calificado como “impublicables” las frases que se han proferido contra él.

El Nacional trató de conseguir la reacción de Cury, pero este respondió, vía WhatsApp, que se encuentra fuera del país.

Rodríguez declaró que Cury ha sido punta de lanza del ala reeleccionista de Palacio y que se ha visto enrolado en escándalos con distintos sectores.

Dijo que ha respondido con mesura a los insultos y diatribas, pero aseguró que su decisión de defender la Constitución es inquebrantable.

“Se ha orquestado una campaña sucia contra mi persona por la oposición que sostengo contra la reforma constitucional para la reelección; pero, no por mí, sino por el país y por mi familia, no me silenciarán”, suscribió en su cuenta de Twitter el catedrático de Derecho Constitucional.

Precisó que la campaña en su contra ha sido bestial y que han proferido frases y expresiones impublicables, denigrantes y vejatorias, impublicables en los medios de comunicación.

Rodríguez preside la Fundación Prensa y Derecho, organización de la sociedad civil que ha jugado un rol importante en la defensa de la libertad de expresión.