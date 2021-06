Narco desafía

Con el decomiso de 1,396 kilos de cocaína solo en lo que va de mes el éxito en la lucha contra las drogas ha sido muy relativo.

Los 169 paquetes incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) el sábado en una residencia de Arroyo Hondo reconfirma que el narcotráfico se las sabe arreglar para burlar los dispositivos de seguridad.

De la misma manera que se introdujo el cargamento, por el cual se detuvo a una persona, sabrá Dios la cantidad de estupefacientes que no ha sido detectada por las autoridades.

No han podido hasta ahora evitar que la droga ingrese al territorio, sea por agua, tierra o aire. Tal parece que las autoridades tendrán que abocarse a blindar los puntos más vulnerables para el ingreso de la mercancía, de la cual una parte, aunque sea ínfima, es distribuida en el país y la otra exportada a Estados Unidos o Europa.

No deja de llamar la atención que a pesar de los golpes propinados por las autoridades, el narcotráfico no se haya replegado. Lo que se ha visto es que mientras más fuerte se le golpea, con más determinación insisten los capos en utilizar el territorio para el criminal negocio. Hasta que no se restrinja la entrada el éxito en la lucha siempre será relativo.