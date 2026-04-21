El desafío del narcotráfico en costas dominicanas sigue vivo

Carlos Devers, vocero de la DNCD; el de la Armada, capitán de navío Randy Vegaso, y el de la FARD, coronel Juan Miguel Montilla, presentan el cargamento de cocaína decomisado ayer cerca de las costas de Pedernales.

Los golpes propinados al narcotráfico son para que los capos se replieguen siquiera de manera táctica.

Pero antes que hacerlo han incrementado el trasiego de cocaína por costas como las de Peravia y Pedernales, en un extraño desafío a las autoridades dominicanas y a la DEA de Estados Unidos.

En Pedernales se acaban de decomisar 1.6 toneladas de la sustancia en medio de un tiroteo con traficantes que las transportaban en una lancha. Los traficantes lograron escabullirse.

Pese al patrullaje de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, los narcotraficantes se las arreglan de alguna manera para evadir la vigilancia y penetrar a las costas dominicanas.

Como se ha visto con la confiscación de cargamentos en puertos no toda la droga es detectada por las autoridades. La detención de dominicanos y extranjeros tratando de viajar al exterior con pequeñas cantidades confirma que ciertas cantidades circulan en el territorio.

La DNCD celebra como un gran triunfo golpes al narcotráfico como el representado por las 1.6 toneladas decomisadas en Pedernales, pero al mismo tiempo debe interrogarse sobre el persistente desafío de las redes criminales.